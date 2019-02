‘Ik heb er ook wel buikpijn van gehad om hier na twaalf jaar te vertrekken’

Heracles Almelo handelde maandag razendsnel na het vertrek van technisch manager Mark-Jan Fledderus naar FC Groningen. De Almeloërs haalden Tim Gilissen, die bij NAC Breda als manager jeugdopleiding werkte, binnen als zijn opvolger. Voor de 36-jarige oud-middenvelder betekent zijn dienstverband bij Heracles thuiskomen, want hij groeide op in Enschede en was als speler actief in Almelo.

“Ik heb de keuze voor Heracles gemaakt op inhoud, maar dat we naar Twente gaan, maakt de overstap wel makkelijker. We hoeven niet te wennen en niet te integreren. We kennen veel mensen en weten de weg”, zegt Gilissen in gesprek met TC Tubantia. Hij speelde de laatste zeven jaar van zijn loopbaan voor NAC Breda en bleef daar ook na zijn carrière werken. “We hebben ook twaalf jaar met veel plezier in Breda gewoond, onze kinderen zijn hier geboren. We laten veel achter.”

“NAC blijft fantastisch, de passie, de liefde voor de club en het avondje NAC. Ik ga met pijn in het hart, maar kies met honderd procent overtuiging voor Heracles. Dit is een kans waarvan ik vond: hier moet ik voor open staan, dit voelt goed”, stelt de Tukker. Het was voor hem een lastige beslissing om NAC achter zich te laten. “Voor velen hier komt het toch als het een verrassing. Ze gunnen het me, maar vinden het ook jammer. Ik heb er ook wel buikpijn van gehad om hier na twaalf jaar te vertrekken.”

Gilissen raakte afgelopen week onder de indruk van de ‘aanpak en manier van werken’ van Heracles. “Heel doortastend en professioneel. De organisatie is stabiel, de scouting is op orde. Ik kijk er naar uit om verder te gaan met waar ze mee bezig zijn. Ik merkte ook dat de sfeer nog hetzelfde was als toen ik er speelde. Er zitten zelfs nog mensen uit die tijd, zoals René Kolmschot, Peter Reekers en Brian van Loo.”