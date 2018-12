Maandwinnaar beleeft ‘geweldig weekend’ met spectaculair duel in Manchester

ADVERTORIAL - Ricardo werd vorig seizoen maandwinnaar in de Voetbalzone manager app (te downloaden in de App Store en de Google Play Store). Daarmee won hij via Number 1 Voetbalreizen een voetbalreis naar Manchester, waardoor Ricardo met goede vriend Vincent begin oktober aanwezig was op Old Trafford voor het duel tussen Manchester United en Newcastle United.

Op zaterdagochtend vertrokken de vrienden vanuit het Zeeuwse Arnemuiden naar Manchester. Vanaf station Piccadilly volgden de eerste indrukken van de Engelse stad, die door Ricardo wordt omgeschreven als ‘een veelzijdige stad, waar een plaats is voor verschillende subculturen, bands en artistiekelingen’. Maar daarnaast is Manchester uiteraard de thuishaven van United en City, twee absolute grootmachten in het Engelse voetbal. Het Nederlandse duo vertrok al vroeg op de zaterdag richting Old Trafford, ook wel het Theatre of Dreams genoemd, om de sfeer rond het stadion te proeven.

De sfeer rond in het rode deel van Manchester was enigszins gespannen, omdat het seizoen nog moeizaam verloopt en de druk op manager José Mourinho daardoor toeneemt. Ricardo en Vincent genoten van de sfeer rond Old Trafford, waar de fans van Manchester United en Newcastle United door elkaar liepen en gemoedelijk een pint met elkaar dronken in de in grote getale aanwezige pubs. De Nederlanders kregen een spectaculair duel voorgeschoteld in Engeland, want de bezoekers kwamen al binnen tien minuten op een 0-2 voorsprong.

Uit het bezoekersvak was het spreekkoor He will be sacked in the morning, aan het adres van Mourinho, luid en duidelijk te horen. De plagerige gezangen van de aanhang van Newcastle United bleken te voorbarig, want in de laatste twintig minuten boog Manchester United de achterstand nog om in een 3-2 overwinning. Tevreden keerden Ricardo en Vincent terug naar het centrum van Manchester, om het nachtleven van de Engelse stad te gaan verkennen.

Na een goede nachtrust in het Ancoats Hotel werd de zondag gevuld met een bezoek het nationale voetbalmuseum van Engeland en het kijken van Premier League-wedstrijden in de pub, waar het duo aan de praat raakte met een City-fan. “Hij zei dat Manchester United voornamelijk internationaal publiek trekt, terwijl bij Liverpool en Manchester City meer lokale mensen op de tribune zitten”, vertelt Ricardo aan Voetbalzone. Na een tijdje kreeg hij aan tafel gezelschap van twee Nederlanders, die later supporters van NAC Breda bleken te zijn.

“Het duurde even voordat we doorhadden dat er Nederlanders bij ons aan tafel zaten. Pas toen ik als Louis van Gaal in het Engels aangaf dat zijn jas op de grond lag, antwoordde hij dat ik gewoon Nederlands tegen hem kon praten. We hebben vervolgens samen naar de wedstrijden van Chelsea en Manchester City gekeken”, aldus Ricardo. De middag in de pub vormde het einde van een ‘geweldig weekend’. “We hebben echt genoten, in alle opzichten. Het hotel, de reis, de wedstrijd: alles was perfect geregeld.”

