Dinsdag, 11 December 2018

Napoli geeft groen licht voor transfer van 55 miljoen

Borussia Dortmund wil langer door met Lucien Favre. De trainer, die voorlopig bovenaan staat met BVB in de Bundesliga, ligt momenteel vast tot de zomer van 2020. (Ruhr Nachrichten)

Na Manchester City is ook Arsenal nadrukkelijk geïnteresseerd in Houssem Aouar. De middenvelder van Olympique Lyon, die ook in de belangstelling van Borussia Dortmund staat, moet circa veertig miljoen euro kosten. (France Football)

Napoli heeft groen licht gegeven voor een transfer van Elseid Hysaj naar Chelsea. Maurizio Sarri heeft zestig miljoen euro over voor een hereniging met de Albanese vleugelverdediger van i Partenopei. (Daily Star)

Op korte termijn staat een ontmoeting tussen Juventus en Bologna op het programma. Onderwerp van gesprek zal de tijdelijke overgang van Stefano Sturaro en Moise Kean zijn. (Sky Italia)

Liverpool heeft momenteel de beste papieren om Ousmane Dembélé over te nemen van Barcelona. Ook Arsenal is geïnteresseerd in de Franse aanvaller, die zich bij de Catalanen niet populair maakt met zijn gedrag. (El Confidencial)