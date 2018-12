‘Blijkbaar kan het bestuur de mening van zijn leden niet uit de media houden’

Een meerderheid van de medewerkers bij sc Heerenveen is 'diep teleurgesteld' in het bestuur van de club, zo laat men weten in een openbare brief. Het personeel laat weten genoeg te hebben van de onrust bij Heerenveen. De aanleiding voor de brief is het het aangekondigde vertrek van algemeen directeur Luuc Eisenga en twee leden van de raad van commissarissen (rvc).

In de brief, die is gepubliceerd op de website van Heerenveen, staat dat het personeel dacht dat de 'zware periodes' van de afgelopen jaren voorbij waren na bestuurlijke veranderingen in 2016. Nu concludeert het personeel echter dat niet alle neuzen dezelfde kant op staan. Men wijst op een artikel uit de Leeuwarder Courant van 5 december, waarin stond dat Eisenga 'zeer weinig draagvlak' had. "Daarmee lijkt het alsof het Stichtingsbestuur er niet in slaagt de mening van zijn leden buiten de media te houden", aldus het personeel.

Het is 'opmerkelijk' dat een journalist op de hoogte is van het inhoud van overleg tussen bestuursleden, merkt men op. Dergelijke publicaties zijn volgens het personeel 'zeer ongewenst' en niet in het belang van de club. Zaterdag, op een wedstrijddag, werd men opnieuw verrast, toen het vertrek van Eisenga bekend werd. "In het verlengde van het bovenstaande is het dan ook hoogst opmerkelijk dat wij als medewerkers op geen enkele manier door het Stichtingsbestuur geïnformeerd zijn."

"Laat duidelijk zijn dat het belang van onze club voor ons voorop staat! De medewerkers zijn klaar met de negatieve berichtgeving en zijn mede daardoor diep teleurgesteld in het Stichtingsbestuur. De integriteit van de medewerkers komt enorm onder een vergrootglas te liggen. Dat moet te allen tijde voorkomen worden", schrijft men verder, om tot slot de verwachting uit te spreken dat er constructieve gesprekken zullen plaatsvinden tussen het bestuur en de ondernemingsraad van Heerenveen.