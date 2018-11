eDivisie: Feyenoord gaat genadeloos onderuit na riante voorsprong

De eDivisie draait weer op volle toeren en alle achttien Eredivisieclubs hebben wederom een speler afgevaardigd om deel te nemen aan deze digitale competitie. Club FIFA volgt de verrichtingen van deze esporters voor Voetbalzone op de voet en doet na iedere speelronde verslag van de hoogte- en dieptepunten in de drie poules van deze compleet nieuwe competitieopzet.

Speelronde 2

Vorige week werd er afgetrapt met de eerste achttien duels in de PlayStation-competitie. In tegenstelling tot de afgelopen jaren loopt de eDivisie dit seizoen niet synchroon aan de Eredivisie, maar zijn de clubs ingedeeld in drie poules van zes clubs waarbij iedere speelronde twee ontmoetingen plaatsvinden tussen twee clubs uit dezelfde poule. Na vijf speelrondes stromen de nummer één en twee door naar de knock-outfase en nemen de nummer drie en vier het tegen elkaar op in de play-offs voor de laatste twee plekken. Inmiddels zitten we in de tweede speelronde en worden de verschillen tussen de teams langzaam zichtbaar.

Wedstrijd van de week: Feyenoord - De Graafschap

Jimmy Donkers van Feyenoord neemt het deze week op tegen Dani Visser van De Graafschap. Na zijn gelijkspel vorige week tegen stadsgenoot Excelsior is hij gebrand op het behalen van de volle drie punten. Ook Team Gullit-talent Dani haalde slechts een punt uit zijn eerste ontmoeting en wil zijn belofte inlossen tegen Jimmy die al op meerdere internationale toernooien schitterde.

Al in de eerste helft tekent de Feyenoorder voor de openingstreffer. Door een aantal gemakkelijke combinaties speelt Jimmy zijn spits vrij in de zestien van Dani waardoor hij simpel binnen kon schuiven. Hoewel het qua spelbeeld over en weer gaat, is het toch Jimmy die de tweede en derde treffer weet te maken. Hier en daar zijn er wel kansen voor De Graafschap waaronder een ongelukkig schot op de paal, maar De Superboeren komen niet tot scoren in het eerste duel. Jimmy pakt met deze 3-0 overwinning een prima uitgangspositie en weinig lijkt de overwinning nog in de weg te staan.

In het thuisduel heeft De Graafschap het echter nadrukkelijk makkelijker met het afronden van kansen. Hoewel er wat mogelijkheden van Feyenoord aan voorafgaan, speelt Dani de verdediging van Jimmy in de 28e minuut helemaal zoek. Hij weet de ontstane ruimte goed te benutten en rondt rustig af in de korte hoek. Met het tegendoelpunt lijkt het zelfvertrouwen van Jimmy af te brokkelen. Als kort daarna de 2-0 valt, weet de Rotterdammer dat hij het heel lastig gaat krijgen en het duurt niet lang voor het helemaal fout gaat. In de 53e minuut valt met een bekeken schot van buiten de zestien de 3-0 en is de voorsprong van Jimmy geheel weggepoetst. Een verandering in tactiek baat ook niet en Dani maakt zelfs de 4-0 en 5-0 en het gezicht van Jimmy staat op onweer. Wanneer Dani met 6-0 ook nog een laatste treffer op het scorebord zet, viert hij deze met zijn kenmerkende vishengel-vreugdedansje; de ultieme vernedering. Feyenoord geeft een fantastische uitgangspositie uit handen en gaat met het schaamrood op de kaken terug naar Rotterdam.

Poule A

In de tweede speelronde herstelt Lev Vinken van Ajax zijn misstap in de vorige ronde tegen Heracles Almelo. Hij haalt tegen het VVV-Venlo van Sandro Cooiman over twee duels keihard uit met een totaalscore van 13-3.

Net als Lev weet ook Bryan Hessing met Heracles Almelo zijn eerste drie punten binnen te slepen tegen Mitchel Denkers van ADO Den Haag. In het eerste duel ligt de controle volledig bij Bryan. Dit gaat zelfs zo ver dat Mitchel in de eerste helft niet eens in de buurt van het doel van Heracles Almelo komt. Het levert dan ook een simpele overwinning op voor de ploeg uit Almelo die al na zestig minuten 3-0 op het bord zet. In het tweede duel leunt Bryan wat meer achterover, maar wederom komt hij als eerste op voorsprong. Als Mitchel dan eindelijk scoort en kort achter elkaar de gelijkmaker en de 1-2 op het scorebord zet, is het reeds te laat.

Heracles Almelo - ADO Den Haag: 4-2

Ajax - VVV-Venlo: 13-3

FC Utrecht - FC Emmen: 5-2

De stand in poule A na speelronde 2.

Poule B

In poule B zien we weinig verrassingen. Het PSV van Stefano Pinna blijft ongeslagen door met ruime marge te winnen van NAC-cultheld Menno Bouhuijzen. Hetzelfde geldt voor Nick den Hamer van FC Groningen die de achtervolging inzet op PSV. Met ruime cijfers wordt er gewonnen bij het AZ van Melvin Boere. Bij sc Heerenveen lijkt Team Gullit-talent Floris Jorna het nog steeds moeilijk te hebben met de druk in de eDivisie. In een zenuwslopend duel met Viri Sital van Willem II worden ontzettend veel kansen gemist door Floris. Uiteindelijk gaat Viri er met de winst vandoor, volledig tegen de verhoudingen in.

AZ - FC Groningen: 2-5

PSV - NAC Breda: 5-1

sc Heerenveen - Willem II: 3-4

De stand in poule B na speelronde 2.

Poule C

Naast het zenuwslopende duel tussen Feyenoord en De Graafschap is er nog een wedstrijd in de poule des doods waar er flink op los gescoord wordt. Bij Excelsior heeft Bas Quist zijn handen vol aan Tony Kok van PEC Zwolle. Twee keer op rij verliezen de Kralingers op bijna identieke wijze met 3-1.

Bij het Vitesse van Paskie Rokus tegen Fortuna Sittard met Renzo Oemrawsingh is een meer gelijkwaardige strijd te zien waarbij Fortuna uiteindelijk aan het langste eind trekt. In het eerste duel wordt er aan beide kanten gekozen voor een wat voorzichtige aanpak waardoor er aanzienlijk weinig kansen ontstaan. De kansen die er zijn, zijn voornamelijk voor Renzo, maar in het tweede duel komt Paskie beter voor de dag. Dit levert een vlugge 0-1 op in het voordeel van de ploeg uit Arnhem. Het lijkt er even op dat Paskie zijn eerste punten gaat pakken, maar Renzo slaat snel terug met een gelijkmaker. Ook een puntendeling is de Vitessenaar niet gegund, want met een perfect getimed schot is het in de 79e minuut Renzo die de overwinning over de streep trekt.

Excelsior - PEC Zwolle: 2-6

Feyenoord - De Graafschap: 3-6

Vitesse - Fortuna Sittard: 1-2

De stand in poule B na speelronde 2.

Analyse

De tweede speelronde zit er op en als we dieper kijken naar de data uit de eerste serie wedstrijden valt het vooral op dat er ontzettend veel doelpunten zijn gevallen in de tweede speelronde. Dit kwam met name door de uithaal van Lev Vinken van Ajax bij VVV-Venlo. Hier werd maar liefst zestien keer gescoord in twee duels.. In totaal vielen er 21 doelpunten meer dan in de eerste speelronde.

Analyse van de doelpunten.