‘Paredes pakt opzettelijk rood om Copa Libertadores-finale bij te wonen’

Leandro Paredes is in Rusland in opspraak geraakt naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd van afgelopen zondag tussen Zenit Sint-Petersburg en Akhmat Grozny (1-0 winst). De Argentijns international pakte in de 83ste minuut zijn tweede gele kaart van het duel, waardoor hij geschorst is voor de uitwedstrijd tegen CSKA Moskou op zondag 11 november.

Volgens diverse media zijn de supporters van Zenit ervan overtuigd dat Paredes, opgeleid door Boca Juniors, met opzet zijn tweede gele kaart gepakt hebben, zodat hij de finale van de Copa Libertadores tussen zijn oude club Boca Juniors en River Plate op zaterdag 10 november in Buenos Aires kan bijwonen.

De zevenvoudig Argentijns international maakte een onnodige overtreding op het middenveld. Direct na afloop van de wedstrijd reageerden de supporters van Zenit woedend op de 24-jarige middenvelder, die vorig jaar voor 23 miljoen euro werd overgenomen van AS Roma.

De heenwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores staat voor 10 november op het programma, de return volgt twee weken later op 24 november. Beide wedstrijden beginnen om 16.00 uur lokale tijd (20.00 uur Nederlandse tijd). De winnaar van de Copa Libertadores plaatst zich automatisch voor het FIFA WK voor clubs. Dat toernooi wordt in december afgewerkt in de Verenigde Arabische Emiraten.