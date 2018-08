Actief Lazio slaat dubbelslag en haalt gewilde Kroatische WK-ganger binnen

Lazio heeft zich versterkt met Milan Badelj en Carlos Joaquín Correa, zo maakt de club via zijn officiële kanalen bekend. Badelj komt transfervrij over van Fiorentina en ondertekent in Rome een vierjarig contract. Correa heeft zich voor vijf jaar aan Lazio verbonden en kost de Romeinen naar verluidt een bedrag van zestien miljoen euro.

Badelj besloot zijn aflopende contract bij Fiorentina niet te verlengen en kon zodoende transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De 29-jarige middenvelder, die met Kroatië actief was op het WK, stond in de belangstelling van onder meer Galatasaray, Besiktas, Spartak Moskou, AC Milan en Internazionale, maar zijn keuze is nu dus gevallen op Lazio. Badelj speelde eerder in het shirt van Hamburger SV, Dinamo Zagreb en NK Lokomotiva Zagreb.

Voor Correa moest Lazio wel in de buidel tasten. Sevilla houdt naar verluidt een bedrag van zestien miljoen over aan het vertrek van de 23-jarige vleugelaanvaller, die in Rome de opvolger moet worden van de naar West Ham United vertrokken Felipe Anderson. De Argentijn is geen onbekende in Italië, want hij droeg tussen 2015 en 2016 anderhalf jaar het shirt van Sampdoria. Verder speelde Correa gedurende zijn loopbaan voor Club Estudiantes de La Plata, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

Lazio versterkte zich eerder al met Silvio Proto (Olympiacos), Mattia Sprocati (Salernitana), Riza Durmisi (Real Betis), Valon Berisha (Red Bull Salzburg) en Francesco Acerbi (Sassuolo). Daar tegenover staat het vertrek van onder meer Felipe Anderson (West Ham United) en Stefan de Vrij (Internazionale).