Fortuna selecteert door en wil van veteraan af: ‘Hij past niet in onze plannen’

Het huwelijk tussen Christopher Braun en Fortuna Sittard lijkt definitief ten einde. De verdediger uit Duitsland heeft geen toekomst bij de Eredivisie-club en werd derhalve ook niet mee op trainingskamp genomen. Maandag verkaste Mickaël Malsa op huurbasis naar het Spaanse Albacete Balompié en het is de bedoeling dat Braun maar ook Vitor Saba zijn voorbeeld volgen.

“In dit geval is het een simpele rekensom: hij was er niet bij tijdens ons trainingskamp, dus hij past niet in onze plannen”, verklaart assistent-trainer Kevin Hofland in gesprek met 1Limburg. Het standpunt van Fortuna heeft puur met voetbaltechnische zaken te maken. “Met zijn manier van spelen past Malsa gewoon niet in ons systeem.” Ook voor Braun, die 67 wedstrijden speelde voor de Sittardse club, is het over en sluiten. “Mocht hij blijven, kan hij wellicht een rol krijgen. Voorlopig zit dat er echter niet in.”

Doelman Job van de Walle en middenvelder Luc Tinnemans lijken voorlopig ook niet in de plannen voor te komen. Fortuna heeft met Alessandro Ciranni al een vervanger voor Braun in huis en daarnaast kan ook Clint Essers als rechtsback uit de voeten. Malsa had op het middenveld tal van spelers voor zich, waaronder nieuwelingen Ahmed El Messaoudi en George Mells.

Fortuna zoekt nog naar een centrumverdediger. Als zich buitenkansjes voordoen, wil de club zich ook versterken met een vleugelaanvaller en een middenvelder.