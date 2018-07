Villarreal verhuurt aankoop van 15 miljoen euro na 142 dagen in gevangenis

De wegen van Rubén Semedo en Villarreal scheiden voorlopig. De Oost-Spaanse club maakt donderdagavond via de officiële kanalen bekend dat de verdediger komend seizoen aan Huesca, nieuwkomer in LaLiga, op huurbasis wordt overgedaan. De promovendus eindigde afgelopen seizoen als tweede op het op een na hoogste niveau, na Rayo Vallacano.

Semedo, 24 jaar, kwam vorig jaar zomer voor vijftien miljoen euro over van Sporting Portugal. De samenwerking werd een fiasco: de voormalig jeugdinternational van Portugal kwam in de beginfase van het seizoen tot een handvol duels, kampte met blessureleed, en haalde daarna uitsluitend om niet sportieve redenen het nieuws.

Semedo werd aangeklaagd voor onder meer poging tot moord, diefstal en illegaal wapenbezit, na enkele incidenten in het uitgaansleven van Valencia. De rechter oordeelde dat er voldoende bewijs was om de verdediger achter de tralies te zetten. Semedo verliet pas afgelopen vrijdag de gevangenis, na 142 dagen en tegen betaling van 30.000 euro.

Villarreal schorste Semedo in februari voor onbepaalde tijd. "Met respect voor de kans op zijn onschuld, heeft de club besloten om de speler te schorsen en zijn salaris stop te zetten tot er een definitieve oplossing is in het proces”, verklaarde de club destijds. Semedo zou samen met een paar anderen een man hebben bedreigd met een pistool, dat door de politie in het huis van Semedo werd aangetroffen.

Volgens de zaakwaarnemer van Semedo is de voetballer opgelicht. “Hij heeft daar niet op de best mogelijke manier op gereageerd, maar hij was zelf het slachtoffer”, claimde de belangenbehartiger toentertijd. “Het klopt niet dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan kidnapping en mishandeling. Het pistool is niet van hem, ook al is dat in zijn woning gevonden.” Het slachtoffer werd door de mannen enige tijd vastgehouden en bij de mishandelingen brak hij mogelijk zijn enkel.