Real Betis presenteert Canales met bizarre introductievideo

Real Betis heeft dinsdag de komst van Sergio Canales bevestigd. De 27-jarige middenvelder komt transfervrij over van Real Sociedad en zette zijn handtekening onder een vierjarig contract tot medio 2022. Canales is de derde aanwinst van de club uit Sevilla deze transferzomer, want eerder werden Antonio Barragán (Middlesbrough) en Takashi Inui (Eibar) al aangetrokken.

“Ik ben heel blij en kijk er enorm naar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Dit is een belangrijke stap in mijn carrière”, reageert Canales op de clubwebsite van de club uit LaLiga. “Ik ga het maximale geven voor de club zodat we met Betis voor het hoogst haalbare gaan.”

Canales maakte op jonge leeftijd voor 7,5 miljoen euro de overstap van Racing Santander naar Real Madrid. Hij werd uitgeleend aan Valencia en later, in 2014, verkocht aan Real Sociedad voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. Bij zijn laatste werkgever was de aanvallende middenvelder een vaste waarde, maar besloten beide partijen om na het afgelopen seizoen uit elkaar te gaan.

Canales geeft aan dat de aanwezigheid van trainer Quique Setién een belangrijke factor speelde in zijn besluit om naar Sevilla te verhuizen. “Hij beschikt over de kwaliteit om het beste uit zijn selectie te halen. Ik zit nu in een fase waarin een trainer het beste uit me kan halen en dat vind ik belangrijk.”