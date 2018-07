Ronald de Boer hoopt op groen licht: ‘Hij zou verrijking voor Eredivisie zijn’

Ronald de Boer en Arie van Os hopen dat Ajax erin slaagt om Daley Blind los te weken bij Manchester United en terug te halen naar Amsterdam. De 28-jarige verdediger annex middenvelder zou openstaan voor een rentree, maar zijn nog een jaar doorlopende verbintenis op Old Trafford kan een obstakel vormen. De Boer zou de Oranje-international zonder meer ‘een verrijking voor de Eredivisie’ vinden. “Ik vind hem een onderschatte speler.”

De Boer zegt het ’eigenlijk wel logisch’ te vinden dat Blind al op relatief jonge leeftijd naar Nederland wil terugkeren, omdat hij een aardje naar zijn vaartje heeft. “Danny heeft bijna zijn hele carrière voor Ajax gespeeld en is de club altijd trouw gebleven. Als je vader avontuurlijk is, zit dat in je genen”, verklaart De Boer dinsdag in De Telegraaf. “En als je vader heel honkvast is, zal je dat ook meekrijgen.”

“Daarom kan ik me heel goed voorstellen dat Daley wil terugkeren en belangrijk wil zijn”, stelt De Boer, die het alleen maar toejuicht als het aantal routiniers in de selectie van Erik ten Hag wordt uitgebreid. “Nu zie je Ajax soms dertig minuten supergoed voetballen, maar daarna wegzakken. En sommige jonkies halen de ene week een negen en de andere week een drie. Met Dusan Tadic en eventueel Daley erbij wordt het constanter. Blind is een heel slimme speler.”

Blind, wiens vader Danny Blind lid is van de raad van commissarissen, moet bij Ajax de nodige ervaring toevoegen. In de zomer van 2014 maakte hij voor 17,5 miljoen euro de overstap naar Engeland, waar hij in zijn eerste twee contractjaren vrijwel altijd speelde. Ook in het eerste jaar onder José Mourinho kwam hij veel in actie. Afgelopen seizoen deed de Portugees bijna geen beroep op de geboren Amsterdammer, die afgelopen winter een transfer naar AS Roma zag afketsen. Manchester United verlengde kort daarna nog wel het contract van Blind met een jaar, om te voorkomen dat hij deze zomer transfervrij vertrekt.

Ook voor erelid en voormalig penningmeester Van Os komt de verregaande belangstelling voor Blind niet als een verrassing. Hij kent de familie Blind al sinds 1989. Van Os signaleert een positieve ontwikkeling bij Ajax, daar hij er voostander van is dat er genoeg kapitaal op het veld moet staan. “Niet het hele kapitaal, maar wat je kan besteden, moet je besteden. Als je de mogelijkheden hebt – en die heeft Ajax – dan juich ik het trekken van de portemonnee van harte toe. Met ons budget moet je eigenlijk gewoon kampioen worden. Als je inkoopt, moet je goed inkopen. En anders moet je in de eigen jeugd winkelen.”