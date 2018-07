Bruggink: ‘PSV past bij hem, maar hij zal die kans nog eens willen grijpen’

Luuk de Jong leek in de winter op weg naar het Mexicaanse Club América, maar bleef uiteindelijk toch bij PSV. Deze zomer zou het mogelijk wel van een vertrek van de spits kunnen komen, al lijkt het voorlopig nog rustig op dat vlak. Arnold Bruggink legt in onderstaande video uit waarom hij denkt dat het beter is als De Jong voorlopig ‘gewoon’ in Eindhoven blijft.