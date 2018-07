Mohamed Salah tekent vijfjarig contract bij Liverpool

Mohamed Salah is een nieuwe verbintenis aangegaan met Liverpool, zo meldt de Premier League-club maandagochtend via de officiële kanalen. De Egyptenaar, die in zijn debuutseizoen bij Liverpool imponeerde, heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract. De 26-jarige aanvaller heeft zodoende zijn verbintenis met een jaar verlengd.

Salah kwam afgelopen zomer voor ongeveer 42 miljoen euro over van AS Roma en had een grote impact op de prestaties van the Reds afgelopen seizoen. In 52 wedstrijden voor de Engelse club kwam hij 44 keer tot scoren en wist hij 16 keer een medespeler in stelling te brengen. Door zijn uitmuntende prestaties heeft Salah de individuele prijzen aaneengeregen.

Salah werd onder meer Player of the Year in de Premier League, FWA Footballer of the Year, Liverpool Speler van het Jaar en mag zich ook Afrikaans voetballer van het Jaar noemen. Met Liverpool wist Salah de finale van de Champions League te bereiken, maar in de eindstrijd in Kiev, waarbij Salah uitviel na een incident met Sergio Ramos, bleek Real Madrid met 3-1 te sterk.

De topscorer van de Premier League werd door zijn formidabele prestaties in het shirt van de Merseyside-club in verband gebracht met een transfer. Onder meer Barcelona en Real Madrid zouden het voorzien hebben op de Egyptisch international. Met het nieuwe contract lijkt Salah echter een signaal af te geven dat er van een zomerse transfer geen sprake zal zijn.