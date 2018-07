Terugkeer bij PSV: ‘Uit het niets is dit op mijn pad gekomen’

PSV maakte dinsdag de terugkeer van Ernest Faber bekend. De voormalig trainer van onder meer FC Groningen is de opvolger van hoofd jeugdopleiding Pascal Jansen en tekende een contract voor vijf seizoenen. Aanvankelijk leek het er nog op dat Faber aan de slag zou gaan bij CF Pachuca.

“Ik heb even in de belangstelling gestaan. In Mexico en andere landen ben ik bezig geweest”, aldus Faber, die Pachuca uiteindelijk in zee zag gaan met de Spanjaard Pako Ayestarán. De voormalig verdediger had nog enkele andere opties, maar was bij die clubs slechts een van de ‘gegadigden’, vertelt Faber in een interview met de NOS.

Faber besloot derhalve om de tijd te nemen en vertrok naar Spanje voor een cursus Spaans. Toen werd hij gebeld door algemeen directeur Toon Gerbrands: “Uit het niets is dit op mijn pad gekomen. Ik werd gebeld door Toon met de vraag of ik hiervoor open stond.”

“We hebben het gehad over de functie. Ik heb gesprekken gehad met Toon en John (De Jong, red.) over de invulling van de functie”, besluit de 46-jarige Faber, die eerder al interim- en assistent-trainer was bij PSV en ook nog coach was van FC Eindhoven en NEC. Daarnaast was Faber anderhalf jaar assistent-bondscoach bij Jong Oranje.