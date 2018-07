‘Mendes begraaft strijdbijl en legt basis voor Italiaanse transfer van Ronaldo’

Het WK in Rusland is amper voorbij voor Cristiano Ronaldo en Portugal, of er wordt reeds gespeculeerd over de toekomst van de 33-jarige aanvaller in clubverband. Tuttosport besteedt zondag een groot deel van de voorpagina aan een verhaal over een mogelijke transfer van de clubtopscorer aller tijden van Real Madrid naar Juventus. De sportkrant uit Turijn verzekert dat zaakwaarnemer Jorge Mendes een cruciale rol hierin speelt. Ronaldo-Juve, che historia, ‘Ronaldo-Juve, wat een verhaal’, kopt de krant.

Mendes, die als de machtigste zaakwaarnemer ter wereld wordt gezien, leefde naar verluidt liefst elf jaar in onmin met de familie Agnelli, daar men aan de onderhandelingstafel vaak niet op een lijn zat en transfers daardoor werden afgeblazen. De eigenaren van de regerend landskampioen van Italië en Mendes lijken de strijdbijl nu echter hebben begraven: beide partijen rondden afgelopen week de overstap van cliënt Joao Cancelo naar Turijn af. Tuttosport omschrijft Mendes als ‘de Tom Cruise van de zaakwaarnemerswereld’.

Volgens de zondageditie van Tuttosport hebben Juventus en Mendes de basis gelegd voor een mogelijke transfer van Ronaldo naar de recordkampioen van Italië. De 33-jarige aanvaller zou op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, daar Real Madrid niet aan zijn financiële wensen wil voldoen en daarmee niet de (financiële) waardering voelt die Lionel Messi, Neymar en Antoine Griezmann elders wél krijgen.

Real Madrid zou bereid zijn om Ronaldo te laten gaan indien men zekerheid heeft over de komst van Neymar van Paris Saint-Germain. De Champions League-winnaar neemt in dat geval naar verluidt genoegen met 120 miljoen euro, ook al bedraagt de transferclausule van de vijfvoudig Ballon d’Or winnaar liefst een miljard euro. Dat is een bedrag dat Juventus, dat zeven jaar op rij de landstitel won, zich volgens het dagblad kan veroorloven.

Het winnen van de Champions League is voor Juventus elk seizoen een van de belangrijkste doelstellingen. La Vecchia Signora verloor immers zeven van de negen finales. De club versterkte zich reeds met doelman Mattia Perin van Genoa (twaalf miljoen euro in drie termijnen, exclusief drie miljoen euro aan variabele bonussen), Cancelo (40,4 miljoen euro in drie termijnen) en Emre Can. Laatsgenoemde is weliswaar transfervrij van Liverpool overgekomen, maar Juventus maakte openbaar een bedrag van zestien miljoen euro aan ‘bijkomende kosten’ over de volgende twee financiële jaren te zullen verspreiden.