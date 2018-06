‘Als je twee jaar in het eerste van Ajax of Anderlecht speelt, word je niet arm’

Charly Musonda spendeerde afgelopen halfjaar op huurbasis bij Celtic, maar kwam bij de Schotse grootmacht nauwelijks aan spelen toe. De 21-jarige aanvallende middenvelder keert nu terug bij Chelsea, al lijkt het onwaarschijnlijk dat hij bij the Blues in aanmerking komt voor het eerste elftal. Urbain Haesaert is niet verrast dat de ontwikkeling van Musonda stagneert.

“Dat ligt aan de entourage die voor snel geld koos en genoot van de lof van Jan Boskamp. Zij hebben een deel van hun opleiding gemist, waren beter bij Anderlecht gebleven. Musonda heeft een formidabele basistechniek, maar gebruikte die alleen voor zichzelf. Terwijl je nog eens een dribbel maakt, slibt die aanval natuurlijk helemaal dicht”, legt de Belgische scout van Ajax uit in gesprek met Sport/Voetbalmagazine.

“Mijn raad is nog altijd: probeer eerst maar eens twee jaar met succes in het eerste van Anderlecht of Ajax te spelen”, vervolgt Haesaert. “Als je twee jaar in het eerste van Ajax of Anderlecht speelt, word je niet arm, hoor, en haal je wat je ogenschijnlijk hebt laten liggen wel op na een goede transfer op het juiste moment naar de juiste club. Dat is nog een probleem.”

“Weinig jonge spelers verdiepen zich in wie op hun positie speelt in het buitenland, en wie daarachter komt, zodat ze vaak verrast zijn als ze daar zitten”, besluit Haesaert. Musonda verruilde Anderlecht in 2012 op vijftienjarige leeftijd voor Chelsea en werd in 2016 al eens aan Real Betis verhuurd. Het contract van de Belg op Stamford Bridge loopt nog tot medio 2022.