De Ligt helpt Schuurs op weg: ‘Dat Limburgs mag er soms wel vanaf’

Perr Schuurs bereidt zich met zijn nieuwe club Ajax voor op het nieuwe seizoen. Hij hoopt het komende seizoen een plekje in het centrum van de verdediging te veroveren, maar weet dat het lastig gaat worden met een concurrent als Matthijs de Ligt. De Limburger deelt op het trainingskamp in Duitsland de slaapkamer met De Ligt en denkt dat hij veel kan leren van de achttienjarige verdediger, die slechts drie maanden ouder is dan hij.

“Hij is in mijn ogen een hele grote speler en een voorbeeld. Als je ziet hoe hij zich de afgelopen seizoenen heeft ontwikkeld, dat is wel iets om voor mij om naar te streven”, vertelt Schuurs in gesprek met de NOS. De Ligt zegt op zijn beurt ook te kunnen leren van het talent dat vorig seizoen nog in de Jupiler League speelde. "Iedereen kan van elkaar leren", stelt De Ligt. "We hebben een jonge groep waarin iedereen elkaar, hoe jong ook, moet corrigeren op dingen die misschien minder gaan. Dat is iets waarin we dit jaar een stap moeten maken."

Schuurs had na een succesvol jaar bij Fortuna Sittard de keuze tussen PSV en Ajax. Het werd de club uit Amsterdam, waar hij voorlopig nog moet wennen. "Het is natuurlijk een grote stap. Je moet jezelf sterk houden en als er iets is, moet je voor jezelf opkomen tegen dit soort jongens”, weet Schuurs inmiddels. “Zo maak je jezelf, maar ook hun beter. Ze zeggen wel dat ik lief ben, maar op het veld moet ik gewoon een boefje zijn.”

De Ligt, zevenvoudig Oranje-international, heeft Schuurs tussen de bedrijven door al wat tips gegeven. “Dat weet hij zelf ook wel en daar is hij mee bezig. Moet ik één ding noemen? Nou, dat Limburgs mag er soms wel vanaf", zegt De Ligt met een knipoog. "Ik vind het mooi om te horen, maar het is ook wel grappig om hem daar een beetje mee te plagen. Ik kan goed met hem opschieten, het is een goeie gast.”

Erik ten Hag is blij met de komst van Schuurs. Hij wil de aankoop niet vergelijken met De Ligt. "Je moet nooit spelers één op één vergelijken. Niemand is hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen identiteit en zijn eigen kwaliteiten. En daar moet je de speler op sturen en ontwikkelen. En daarop moet hij presteren”, aldus de trainer, die de twee centrumverdedigers niet per se als concurrenten voor één positie ziet. “Ze kunnen ook samen spelen. Je kunt ook twee centrale verdedigers opstellen.”