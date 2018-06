De Ligt blij met koerswijziging Ajax: ‘Neem ik mee in mijn beslissing’

Matthijs de Ligt is blij met de komst van Dusan Tadic naar Ajax. De achttienjarige verdediger zegt dat de komst van de Serviër meespeelt in zijn beslissing om langer bij Ajax te blijven. Het toptalent heeft de knoop nog niet doorgehakt en vertelt in een interview met De Telegraaf dat het in deze fase van de transferperiode moeilijk is om iets zinnigs te zeggen over zijn toekomst.

In tegenstelling tot vorige jaren, lijkt Ajax zijn selectie deze zomer op tijd rond te hebben. Alleen van Hakim Ziyech wordt verwacht dat hij de club gaat verlaten en voor hem lijkt men met Tadic al een vervanger in huis te hebben. “Je hebt een bepaald doel bij Ajax: aanhaken bij de subtop van Europa”, begint De Ligt. De transfersom van 11,4 miljoen euro vindt hij niet hoog. “Daar worden nu eenmaal dit soort bedragen betaald. Je kunt het gekte noemen, maar het is de huidige staat van het Europese voetbal. Ik denk dat je daar als Ajax zijnde in mee moet. Het is een goede zaak dat de club dit soort jongens binnenhaalt. Vooropgesteld vind ik elf miljoen euro voor Tadic niet eens heel veel geld. Dit haalt het niveau van het team omhoog, zoals ik dat overigens ook van de andere aankopen verwacht. Het is een signaal naar anderen toe dat wij hier iets willen bereiken.”

Directeur spelersbeleid gaf eerder al grote bedragen uit aan spelers als David Neres (12 miljoen euro), Hakim Ziyech (11 miljoen euro), terwijl de mogelijke komst van Lisandro Magallán de Amsterdammers circa 8,5 miljoen euro gaat kosten. “Je zou ook al het geld op de bankrekening kunnen houden. Ik weet niet wat er nog meer mee gebeurt, want ik ben geen expert wat de financiën van Ajax betreft”, aldus De Ligt. “Maar als je het grootste vermogen hebt van Nederland, dan zou je normaal gesproken elk jaar eerste moeten worden. Dan is het fijn als er geïnvesteerd wordt en je als speler zijnde steeds betere spelers om je heen krijgt. De druk om aankopen te doen is altijd groot, maar de doorstroom van jeugdspelers is een kenmerk van Ajax. Dat mag niet vergeten worden, maar dat verwacht ik ook niet.”

Of de komst van Tadic De Ligt kan doen overtuigen om langer bij Ajax te blijven? “Ja. Investeren is altijd goed, maar je moet niet alleen investeren in aankopen, maar ook in de spelers die er al zijn”, aldus De Ligt, die erkent vertrouwen te voelen vanuit de clubleiding. “Dat er aankopen worden gedaan is mooi, maar het zou ook mooi zijn wanneer er bepaalde mensen worden beloond. Dat geeft vertrouwen en is belangrijk. Dat neem ik zeker mee in mijn beslissing.”

De Ligt wordt deze transferperiode wekelijks in verband gebracht met de grootste clubs in Europa. Bayern München, Juventus en Barcelona zijn de namen die het vaakst opduiken in de geruchtenmolen. Toch speelt er weinig rondom zijn persoon, erkent het talent. “Je zou denken dat het tijdens de transferwindow heel druk is, maar sinds die open is, is het opvallend rustig rondom mij. Iedereen is ook druk met het WK. Het enige wat ik nu doe is focussen op Ajax. Als speler wil je altijd het hoogst haalbare. In Nederland is dat kampioen worden, de beker winnen en de Champions League in. Het liefst heb je dan een team om je heen dat prijzen kan winnen, dan zijn transfers als die van Tadic mooi. Ook dat neem je mee in je beslissing. Maar ik wil hier nu lekker fit worden voor de duels met Sturm Graz.”