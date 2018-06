Ten Hag rekent op ‘belangrijke pion’ voor CL: ‘We volgen de ontwikkelingen’

Hakim Ziyech wil graag vertrekken bij Ajax, maar zoals het er nu voorstaat, speelt de Marokkaans international eind juli mee in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz, zo stelt Erik ten Hag. De trainer van de Amsterdammers laat via Ajax TV weten dat hij desalniettemin rekening houdt met een uitgaande transfer.

"Ik hou er rekening mee dat hij weggaat, maar de status van vandaag is dat hij speler is van Ajax", aldus Ten Hag. "Hakim gaat instromen richting het trainingskamp in Engeland. Hij zal ook gewoon deelnemen aan de oefenwedstrijden. We volgen de ontwikkelingen natuurlijk op de voet, maar wij verwachten dat hij een bijdrage gaat leveren in de wedstrijden tegen Sturm Graz. Dan is hij uiteraard een heel belangrijk pion."

Ajax neemt het in de tweede voorronde van het miljardenbal op tegen Sturm Graz. Men speelt op woensdag 25 juli eerst thuis. Afgelopen week werd bekend dat Dusan Tadic de gelederen gaat versterken, tot tevredenheid van Ten Hag: "Daar zijn we ongelooflijk tevreden mee. Verder oriënteren we ons op nog meer versterkingen. Het zal blijken hoe dat tot uiting komt."

"We willen deze kern van spelers bij elkaar houden. Daar zetten we op in. We hebben altijd oog voor jong talent. Voor spelers die zich binnen de selectie ontwikkelen. Dan is het helemaal niet nodig om nog wat te doen", stelt Ten Hag, die buitenkansjes echter niet laat schieten: "We zijn ontzettend alert en als de kans zich voordoet, zullen we toeslaan."