Bosz steekt loftrompet over Ziyech en ‘geweldige speler’: ‘Dat is uniek’

Ajax meldde woensdagmiddag dat Dusan Tadic voor 11,4 miljoen euro wordt overgenomen van Southampton, een transfersom die door variabelen kan oplopen tot maximaal 13,7 miljoen. Peter Bosz zegt dat de Amsterdammers goede zaken doen met de komst van de Serviër, maar wil de international qua stijl niet vergelijken met Hakim Ziyech.

“Ik vind het twee verschillende spelers. Ik vind Ziyech echt de aangever die de lange pass speelt en wat meer teruggetrokken speelt”, zegt de voormalig trainer van Ajax bij VI Oranje Blijft Thuis. “Tadic kan ook dieper spelen en daarnaast vind ik dat Tadic niet alleen op tien, maar ook op beide zijkanten kan spelen. Dat is uniek.”

“Vaak heb je een linkspoot die alleen maar vanaf rechts uit de voeten kan, maar hij kan echt vanaf beide kanten spelen. Ik vind het echt een geweldige speler”, aldus Bosz over Tadic. De trainer weet dat Ziyech uit is op een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. Verschillende clubs uit het buitenland worden gelinkt aan de 25-jarige middenvelder, waaronder AS Roma en Liverpool.

Wanneer Bosz gevraagd wordt of Ziyech klaar is voor het niveau van Roma, wijst hij op de ontwikkelingsmogelijkheden: “Hij past zich aan, dat heeft hij bij mij bij Ajax laten zien, want bij FC Twente speelde hij compleet zijn eigen spel. Als ik dan hoor dat hij degene is die misschien wel de meeste tweede ballen oppakt, dan heeft hij zich ontwikkeld. Hij is een voetbalintelligente speler en die spelers blijven stappen maken.”