Clasie wil terug naar Feyenoord: ‘Ik wil weer gelukkig worden’

Karim El Ahmadi heeft laten weten dat hij volgend seizoen waarschijnlijk niet meer bij Feyenoord speelt. Mocht de middenvelder vertrekken, dan hoeft technisch directeur Martin van Geel vermoedelijk weinig moeite te doen om een opvolger te strikken. Jordy Clasie keert namelijk graag terug in De Kuip.

De 27-jarige controleur vertrok in de zomer van 2015 voor circa vijftien miljoen euro naar Southampton, maar slaagde er niet in om een vaste basisplaats te veroveren in de Premier League. Dit seizoen kwam hij in dienst van Club Brugge, op huurbasis, tot 25 wedstrijden.

Clasie heeft bij Southampton nog een contract tot medio 2020, maar wil dus vertrekken. “Het buitenland is gewoon niet iets voor ons, we werden er ongelukkig”, verwijst de zeventienvoudig international van het Nederlands elftal in een interview met Metro naar zichzelf en zijn gezinsleden.

“Het transferbedrag kan inderdaad een probleem zijn, maar misschien verkoopt de club nog wat spelers”, doelt Clasie op de vraagprijs van naar verluidt ongeveer tien miljoen euro. Hij zegt zelfs bereid te zijn om een aanzienlijk deel van zijn salaris in te leveren: “Ik heb er alles voor over om weer gelukkig te worden.”