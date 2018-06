Van der Vaart: ‘Dan had ik gezegd: ’Ajax moet me terughalen‘’

Rafael van der Vaart is momenteel transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De middenvelder was de afgelopen tijd actief bij FC Midtjylland, maar bij de Deense club kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Van der Vaart zegt in gesprek met Voetbal International dat hij stiekem hoopt op een terugkeer bij Ajax, waar zijn profcarrière begon.

“Als ik alles had gespeeld bij Midtjylland, dan had ik gezegd: ‘Ajax moet me terughalen’. Nu begrijp ik best dat de mensen wat sceptisch zijn”, zegt de veteraan, die dit WK als analist werkzaam is bij de NOS. “Neemt niet weg dat ik in veel opzichten nog belangrijk zou kunnen zijn voor Ajax. In een andere rol wellicht, want ik weet ook wel dat ik niet iedere wedstrijd negentig minuten kan spelen.”

Onder meer Esbjerg fB zou momenteel interesse hebben in Van der Vaart. “Als ik nu naar Esbjerg zou gaan, speel ik ook niet alles. Ik word een dagje ouder, maar dat betekent niet dat ik geen uurtje gas kan geven of dat ik de bal niet meer op het stropdassie kan leggen.” De ex-speler van onder meer Real Madrid en Tottenham Hotspur weet dat het einde van zijn loopbaan nadert.

“Het houdt straks echt een keer op, dus daar ontkom ik niet aan. Maar ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken. Ik heb meer dan vijfhonderd wedstrijden gespeeld, prijzen gewonnen, ik heb bij Ajax, Hamburger SV, Real Madrid en Tottenham Hotspur gevoetbald, tweehonderd goals gemaakt als aanvallende middenvelder en meer dan honderd interlands (109, red.) op mijn naam. Dan is er niet veel meer te wensen, hè.”