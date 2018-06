Falcao in verband gebracht met ruildeal: ‘Een eer dat zo’n club mij volgt’

Radamel Falcao speelde al in de Liga NOS, LaLiga, de Ligue 1 en de Premier League en de kans is aanwezig dat de Colombiaan zijn kunsten ook nog in de Serie A gaat vertonen. De spits van AS Monaco wordt namelijk in verband gebracht met een overstap naar AC Milan, waarbij André Silva juist de omgekeerde route zou kunnen bewandelen.

Doordat Milan zich wat betreft de Financial Fair Play-reglementen in een precaire situatie bevindt en mogelijk voor volgend seizoen wordt uitgesloten van Europa League-voetbal is het echter niet zeker dat een deal van de grond zal komen. Falcao voelt zich hoe dan ook gevleid door de geruchten: “Ik heb gehoord en gelezen over de interesse van Milan en het is een eer dat zo’n club mij volgt”, vertelde hij zondagavond tegen verslaggevers na de 3-0 overwinning van Colombia op Polen op het WK.

“Ik volg het Italiaanse voetbal. De Serie A is de moeilijkste competitie van allemaal en ik weet dat i Rossoneri de club is die het op een-na-vaakst de Champions League heeft gewonnen. Voor nu sta ik echter nog onder contract bij AS Monaco en denk ik alleen aan de club en de nationale ploeg, maar het is duidelijk dat ik van zowel Italië, als van het Italiaanse voetbal hou.”

Vertrekkend hoofd jeugdopleidingen van de Milanese grootmacht Filippo Galli zou de komst van Falcao in het San Siro in ieder geval toejuichen: “Falcao is een geweldige afmaker en een ervaren speler. Ik geloof dat de club al contact met hem heeft opgenomen en dat hij de juiste speler zou kunnen zijn voor Gennaro Gattuso”, voegde hij toe bij Mediaset. Het contract van El Tigre bij Monaco loopt nog door tot medio 2020.