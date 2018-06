Kane vertrok bijna naar Italië: ‘Hij slaat zich nu voor de kop’

Harry Kane is op het moment de topscorer van het WK. De aanvaller staat na twee wedstrijden op vijf doelpunten en heeft zijn goede vorm uit het Premier League-seizoen dus meegenomen naar Rusland. Aanvankelijk zag het er echter niet naar uit dat de 24-jarige Kane uit zou groeien tot een voetballer van wereldformaat.

De 26-voudig international van Engeland meldde zich in 2004 bij de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur, maar kwam jarenlang niet in aanmerking voor speelminuten in het eerste elftal. Hij werd verhuurd aan Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City en pas in het seizoen 2014/15 greep hij zijn kans met 21 doelpunten in 34 competitieduels.

Het had niet veel gescheeld of Kane was een jaar eerder naar Italië vertrokken, zo vertelt voormalig doelman Marco Amelia in de Italiaanse media. “In 2013 was Kane heel dicht bij een overgang naar Livorno. Ik denk dat voorzitter Aldo Spinelli zich nu wel voor zijn kop kan slaan”, zo wordt de 36-jarige Amelia geciteerd door Sky Italia.

“Maar het was de speler zelf, die toen ook nog erg jong was, die besloot dat-ie in Engeland wilde blijven”, besluit Amelia. Kane maakte in de seizoenen erna respectievelijk 25, 29 en 30 competitiedoelpunten. Begin juni verlengde de aanvoerder van the Three Lions zijn contract in Londen tot de zomer van 2024.