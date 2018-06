Fàbregas is lovend over ‘beste spits’: ‘Hij is klaar voor een grote club’

Harry Kane is het WK uitstekend van start gegaan. De aanvallen van Tottenham Hotspur was met twee doelpunten beslissend tegen Tunesië en nam zondag een hattrick voor zijn rekening tegen Panama. Cesc Fàbregas is onder de indruk van Kane.

“Kane is waarschijnlijk de beste spits in de Premier League. Ik denk dat hij er klaar voor is om naar een grote club te gaan”, aldus de 31-jarige Fàbregas, die zelf actief is bij stadsgenoot Chelsea. Kane lijkt overigens niet te vertrekken, want begin juni verlengde hij zijn verbintenis op White Hart Lane tot de zomer van 2014.

De 24-jarige Kane was dit seizoen, verspreid over alle competities, goed voor 41 doelpunten, waarvan 30 in de Premier League. Dit aantal leverde hem een tweede plek op de topscorerslijst op, achter Mohamed Salah die twee goals meer maakte. Kane maakte in augustus 2011 zijn debuut voor the Spurs en speelde sindsdien ruim 200 wedstrijden voor de club, waarin hij 140 keer doel trof.