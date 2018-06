Bijval voor huilende Neymar: ‘We weten wat hij heeft moeten overwinnen’

Neymar baarde afgelopen vrijdag opzien door na het laatste fluitsignaal van de WK-wedstrijd van Brazilië tegen Costa Rica (2-0 zege) in tranen uit te barsten. De sterspeler van de Goddelijke Kanaries lichtte na de wedstrijd al toe dat de uitbarsting het gevolg was van een emotioneel zware periode en Fágner Conserva Lemos heeft dan ook alle begrip voor de reactie van zijn collega-international.

De rechtsback, die zelf negentig minuten binnen de lijnen stond tegen Costa Rica, stipt aan dat Neymar de afgelopen maanden het nodige te verduren heeft gehad. Daarmee refereert hij onder meer naar de voetblessure die de superster van Paris Saint-Germain maandenlang aan de kant hield in aanloop het WK. "Verschillende mensen reageren nu eenmaal op verschillende wijzen", wordt Fágner geciteerd door Goal. "Misschien kwam zijn uitbarsting daaruit voort."

Neymar maakte tegen Costa Rica bij vlagen een zeer gefrustreerde indruk en kreeg het in het duel zelfs verbaal aan de stok met arbiter Björn Kuipers. In de blessuretijd haalde hij echter toch nog zijn gram, door na een pass van Douglas Costa de 2-0 voor zijn rekening te nemen. "We weten wat hij allemaal heeft moeten overwinnen om het WK te halen. Hij speelde de film terug in zijn hoofd. Hij scoorde en bevond zich op het WK", vervolgt Fágner.

Philippe Coutinho is vooralsnog de Braziliaanse uitblinker op dit WK. De aanvallende middenvelder van Barcelona wist tegen zowel Zwitserland als Costa Rica te scoren. "Hij is simpelweg geweldig, een fenomenale speler. We weten waartoe hij in staat is en zijn ontzettend blij dat hij op dit moment in geweldige vorm steekt", besluit Fágner complimenteus.