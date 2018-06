‘Ik dacht nooit dat hij het zou maken bij Manchester United’

Hoewel Jesse Lingard niet iedere week verzekerd is van een basisplaats bij Manchester United, behoort hij al jaren tot het meubilair van het rode voetbalbolwerk. De 25-jarige aanvallende middenvelder speelde meer dan 130 wedstrijden in het eerste elftal en Bryan Robson had nooit kunnen bevroeden dat Lingard zó ver zou komen.

De voormalig middenvelder, die tussen 1981 en 1994 voor the Red Devils speelde, had aanvankelijk geen hoge pet op van de inmiddels dertienvoudig international van Engeland. “Toen ik hem voor de eerste keer zag, dacht ik nooit dat hij het zou maken bij Manchester United. Hij was klein, licht en liet te weinig zien om mij ervan te overtuigen dat hij méér kon zijn dan slechts een selectiespeler. Hij heeft mijn ongelijk bewezen.”

“Deze jongen heeft zo hard gewerkt dat hij een voorbeeld is geworden voor iedere jonge speler die met een paar tegenslagen te maken krijgt en van wie wordt getwijfeld of je het wel gaat redden. Nu speelt Lingard gewoon voor Engeland op het EK. Toen ik Lingard voor het eerst zag, dacht ik niet dat hij zou slagen. Hij haalt maximaal de selectie of wordt écht iemand bij een andere club wanneer hij verhuurd wordt. En vervolgens wordt hij dan verkocht.”

“Ik zag gewoon te weinig kwaliteit. Maar soms wordt een speler verhuurd en komt-ie heel anders terug. Het kan een speler soms maken of breken en de huurperiodes hebben Jesse ‘gemaakt’. Hij wilde namelijk voor Manchester United spelen en toen is het kwartje gevallen. Hij is er extra voor gaan werken en is veel fitter geworden. Hij is iemand geworden die belangrijke doelpunten maakt en verdient het om erbij te zijn op het WK.”

“Hij past goed in het systeem van Gareth Southgate en ik zie hem als een aanvallende middenvelder. Hij is geen Terry McDermott of Frank Lampard, maar meer een Steve McManaman qua voetbalstijl. Hij kan snel dribbelen met de bal, is intelligent tussen de linies en maakt fantastische goals. Hij is verdedigend niet zo sterk als een Ryan Giggs was en niet zo sterk misschien, maar hij heeft wel een hoge arbeidsethos en een geweldige karakter.”

Lingard maakte zijn profdebuut op huurbasis voor Leicester City en werd ook nog verhuurd aan Birmingham City, Brighton & Hove Albion en Derby County. Onder Louis van Gaal maakte Lingard in 2014/15 zijn officiële debuut, in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Swansea City. Inmiddels staat hij op 24 doelpunten en 14 assists in 131 wedstrijden voor the Mancunians. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2021 door.