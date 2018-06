Aulas bevestigt interesse van Real Madrid: ‘Maar er zijn ook andere clubs’

Nabil Fekir staat in de belangstelling van Real Madrid, zo heeft Jean-Michel Aulas, de voorzitter van Olympique Lyon, bevestigd. Door de inmenging van de Koninklijke lijkt Liverpool definitief een streep te kunnen zetten door de komst van de Frans international.

Fekir leek enkele weken geleden nog op weg van Lyon naar Liverpool, dat rond de 65 miljoen euro voor hem wilde neertellen. De club uit de Premier League dacht de aanvaller al zo goed als binnen te hebben en nam zelfs al een eerste interview op om hem te introduceren via het clubkanaal. Uiteindelijk vond de transfer toch geen doorgang en werd de stekker uit de deal getrokken.

De afgelopen dagen meldden diverse Engelse en Franse media dat het mogelijk toch nog rond zou komen. Jean-Pierre Bernès, de zaakwaarnemer van Fekir, zei namelijk dat een deal nog altijd mogelijk was. Na het WK zou Liverpool een nieuwe poging wagen. The Reds lijken haast te moeten maken, daar nu ook Real Madrid om de hoek komt kijken, zo bevestigt Aulas.

“Het leek erop dat hij naar Liverpool zou gaan, ik had immers groen licht gegeven”, vertelt Aulas aan RT France. “Maar het duurde te lang. Hij is een buitengewone speler en een ongelofelijk talent. Doordat de transfer naar Liverpool niet door is gegaan, is er interesse gekomen van andere clubs; Real Madrid, maar niet alleen Real Madrid. Er is ook interesse vanuit andere kampen, dus er is van alles mogelijk.”