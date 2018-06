Manchester City trekt 55 miljoen euro uit: ‘Ze maken de contracten op’

Jorginho mag zich bijna speler van Manchester City noemen. De 26-jarige middenvelder van Napoli heeft zelf al een akkoord met the Citizens bereikt, bevestigt zaakwaarnemer João Santos in een interview met TIMGate.

“Ik heb met de sportief directeur van Manchester City gesproken en hij heeft verteld dat ze bezig zijn om de contracten op te maken. Manchester City praat nog met Napoli over de transfersom en bonussen, maar in principe gaat het enkel nog maar om die bonussen. Ik denk dat het aan het einde van de rit wel goed komt”, aldus de spelersmakelaar.

João Santos spreekt van ‘een grote kans’ voor zijn cliënt: “We zijn erg blij en we wachten nu op het moment dat we de handtekeningen daadwerkelijk kunnen zetten.” Manchester City betaalt naar verluidt 55 miljoen euro inclusief variabelen voor Jorginho, die in Brazilië werd geboren en acht interlands voor Italië achter zijn naam heeft staan.

Jorginho werd opgeleid door Hellas en werd in 2010/11 verhuurd aan Sambonifacese. Hij vertrok in de winter van 2014 naar Napoli en in dienst van i Partenopei staat de controleur op zes doelpunten en veertien assists in 160 officiële wedstrijden. Zijn contract in het Stadio San Paolo loopt nog tot de zomer van 2020 door.