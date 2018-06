Nainggolan staat voor transfer van 24 miljoen euro: ‘Dit was niet mijn keuze’

Radja Nainggolan staat op het punt om AS Roma te verlaten. De club uit Rome heeft overeenstemming bereikt met Internazionale over een transfersom van 24 miljoen euro, waarin ook talent Nicolo Zaniolo en back Davide Santon worden betrokken. De Belg gaat zodoende in Milaan weer samenwerken met voormalig Roma-coach Luciano Spalletti.

“Ik zal de kleuren en de fans van AS Roma voor altijd in mijn hart dragen”, vertelt Nainggolan vrijdag in La Gazzetta dello Sport. “Het was de club die mij wilde verkopen. Ik zal elk moment dat ik in dit shirt heb mogen meemaken met mij meedragen. Ik heb de afgelopen jaren alles voor AS Roma gegeven.”

Nainggolan, dertig jaar, kan zodoende een vierde Italiaanse werkgever aan zijn conduitestaat toevoegen, na eerdere verblijven bij Piacenza, Cagliari en, sinds januari 2014, AS Roma. “Internazionale wilde mij echt hebben, meer dan wie dan ook. Ik kan de club daar alleen maar dankbaar voor zijn. Spalletti is een geweldige coach. Ik kijk uit naar de hernieuwde samenwerking.”

“Ik wil elke supporter van AS Roma bedanken voor de seizoenen die we samen hebben meegemaakt. Ik heb altijd steun en liefde gevoeld. Dat zal ik nooit vergeten. Dit was niet mijn keuze. Het was een keuze van de club en die keuze respecteer ik”, benadrukte Nainggolan.