Agüero loopt boos weg: ‘Laat Sampaoli maar zeggen wat-ie wil’

Argentinië moet vrezen voor voortijdige uitschakeling op het WK in Rusland. De vicewereldkampioen verloor de tweede groepswedstrijd donderdag met 0-3 van Kroatië, door doelpunten van Ante Rebic, Luka Modric en Ivan Rakitic. Argentinië heeft door de nederlaag en het gelijkspel van afgelopen zaterdag tegen IJsland (1-1) slechts één punt uit twee duels en bezet daarmee voorlopig de schamele derde plaats in Groep D.

Dat het al geruime tijd niet klikt tussen bondscoach Jorge Sampaoli en zijn spelers, bleek wel na afloop van het duel in Nizjni Novgorod. De oefenmeester gaf in een eerste reactie na afloop te kennen dat de spelers zich niet hebben kunnen aanpassen aan zijn project, dat zijn project daardoor mislukt is. Sergio Agüero werd in de mixed zone met de uitlatingen geconfronteerd. “Laat Sampaoli maar zeggen wat-ie wil”, zei de aanvaller geagiteerd, die direct een einde aan het gesprek maakte en zichtbaar boos wegbeende.

Sampaoli verklaarde later dat zijn uitspraken in een verkeerde context waren geplaatst. “Alles omtrent het elftal heeft met uitvoering te maken. Het project is niet geslaagd en in dat opzicht is het moeilijk dat het individueel wel goed gaat. Maar ik doelde op het project van deze wedstrijd. Niet het algehele project”, benadrukte de bondscoach.

Kroatië gaat aan kop in Groep D met zes punten, gevolgd door IJsland, Argentinië (beide één punt) en Nigeria (nul punten). IJsland en Nigeria hebben echter een duel tegoed en staan vrijdag tegenover elkaar.