WK-ganger laat onduidelijkheid voortduren: ‘Weet niet of ik naar Arsenal ga’

Lucas Torreira stond de afgelopen drie jaar onder contract bij Sampdoria, maar de Uruguayaan zal volgend seizoen niet meer in Genua te bewonderen zijn. Massimo Ferrero, de voorzitter van La Samp, liet onlangs namelijk weten dat hij de 22-jarige middenvelder voor dertig miljoen euro heeft verkocht. Arsenal was de afgelopen weken het meest concreet voor de WK-ganger, maar Torreira geeft nu aan niet te weten of the Gunners zijn nieuwe werkgever zullen worden.

“Nee, dat weet ik niet. Op dit moment is spelen voor mijn land het belangrijkst. Arsenal heeft een goed team en is een van de belangrijkste clubs van de wereld, maar op dit moment ben ik volledig gefocust op het spelen voor mijn land”, liet hij weten tijdens een perspraatje. Ferrero weigerde een dag eerder bij de bekendmaking van Torreira’s vertrek eveneens om een concrete bestemming te noemen.

“Ik hoef geen uitverkoop te houden. Hoe dan ook, Torreira is voor dertig miljoen euro vertrokken. Ik heb hem van Pescara overgenomen toen niemand in hem geloofde. We hebben het risico genomen en we hebben gewonnen, we hebben slechts drie miljoen euro voor hem betaald. Het geld dat nu binnenkomt wordt gebruikt om de club gaande te houden”, liet hij dinsdagavond laat optekenen.

Torreira lijkt tot na het WK te willen wachten voordat hij meer duidelijkheid schept over zijn toekomst. De middenvelder kwam woensdag als invaller een halfuur in actie tijdens het door Uruguay met 1-0 gewonnen duel met Saudi-Arabië: “We weten dat we erg goede spelers hebben die, zelfs als er weinig kansen zijn, op ieder moment van een wedstrijd gevaarlijk kunnen worden. Vandaag was het de beurt van Luis Suárez om te scoren uit een standaardsituatie, we weten dat we daar erg gevaarlijk in zijn.”