WK-ganger van Chelsea denkt na over toekomst: ‘Ik kan nu niet stagneren’

Het is aannemelijk dat Ruben Loftus-Cheek een basisplaats zal krijgen in de wedstrijd tussen Engeland en Panama, omdat Dele Alli met een blessure kampt. De middenvelder viel in het duel met Tunesië (2-1) in en maakte indruk tijdens die invalbeurt. Loftus-Cheek hoopt zich op het WK ook in de kijker te kunnen spelen.

De 22-jarige middenvelder werd afgelopen seizoen door Chelsea verhuurd aan Crystal Palace en zoals het er nu naar uitziet, zal hij komende zomer terugkeren bij the Blues. In gesprek met the Guardian benadrukt Loftus-Cheek dat hij volgend seizoen in ieder geval wekelijks wil spelen. “Waar ik ook terechtkom: ik wil aan spelen toekomen. Ik wil zoveel mogelijk spelen. Afgelopen seizoen heb ik eigenlijk ook niet zoveel gespeeld als ik had gewild”, stelt de middenvelder.

“Ik begrijp dat Chelsea een grote club is en dat de druk om prijzen te winnen groot is. Daardoor kiezen ze misschien sneller voor iemand anders”, vervolgt Loftus-Cheek. “Sinds ik in de jeugdopleiding van Chelsea speel, ben ik me er bewust van dat mensen zeggen dat ik de eerste speler na John Terry zou zijn die doorbreekt in het eerste elftal. Ik dacht dat ik het zou kunnen, maar de kans heeft zich voorlopig nog niet voorgedaan. Het is dan moeilijk om hard te blijven trainen, maar ik heb dat volgehouden.”

“We zien wel wat er gaat gebeuren, ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten. Nu ben ik er niet mee bezig of ik bij Chelsea ga spelen, mijn focus ligt op het WK. Ik kan nu in ieder geval niet stagneren en een seizoen op de bank spenderen. Het vertrouwen neemt toe naarmate ik vaker aan spelen toekom”, besluit de Engels international. Het is momenteel nog de vraag wie volgend seizoen de manager van Chelsea zal zijn, aangezien de club naar verluidt afscheid wil nemen van Antonio Conte. Maurizio Sarri is de voornaamste kandidaat om het roer over te nemen.