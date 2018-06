‘Als ik ergens spijt van heb, is het dat ik zijn hoofd er niet heb afgetrokken’

Carlos Queiroz is momenteel met Iran actief op het WK in Rusland en verloor woensdagavond met 0-1 van Spanje. Roy Keane werkte met de Portugees samen bij Manchester United, waar hij verdeeld over twee periodes werkzaam was als assistent-trainer. De Ierse oud-middenvelder herinnert zich een fikse ruzie met Queiroz.

“Hij is een hele goede trainer. Carlos is een beetje defensief ingesteld, maar ik had een goede relatie met hem. Zeker tijdens zijn eerste dienstverband bij Manchester United. Tijdens zijn tweede periode, toen hij terugkwam, vond ik hem een beetje respectloos tegen mij. Ik was bezig aan mijn laatste periode bij de club en we hadden een fikse ruzie”, zegt Keane tegenover ITV. De Ier vertrok in 2005 bij Manchester United om nog een seizoen bij Celtic te spelen.

“Als ik ergens spijt van heb, is het dat ik zijn hoofd er destijds niet heb afgetrokken. Maar hij is een goede coach en doet uitstekend werk”, concludeert de oud-middenvelder. Queiroz was eerst tussen 2002 en 2003 assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United, waarna hij naar Real Madrid vertrok. Een jaar later keerde hij terug, waarna hij tot 2008 assistent bleef bij the Red Devils. Via de nationale ploeg van Portugal kwam hij in Iran terecht.

“Carlos is iemand van wie je het idee hebt dat hij nooit lacht. Zijn trainingen zijn perfect en in tactisch opzicht was het niet hetzelfde nadat hij vertrok bij Manchester United”, voegt Patrice Evra toe. “Als persoon is hij vrij lastig, laat ik het zo zeggen.”