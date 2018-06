Hazard spreekt geen Nederlands: ‘Eerlijk, daar heb ik echt spijt van’

Eden Hazard heeft de Engelse taal de afgelopen jaren steeds beter onder de knie gekregen, maar hij spreekt nog steeds geen woord Nederlands. Daar baalt de 27-jarige aanvaller annex Belgisch international van Chelsea van, zo gaf hij te kennen toen hij de vraag kreeg wat de A-internationals nu onderling spreken.

"Met de coach erbij spreken we altijd Engels, praktisch iedereen is die taal ook machtig", vertelt Hazard in gesprek met diverse Belgische media. “Maar onderling spreken we vooral in het Frans. De Vlaamse spelers kunnen immers allemaal goed Frans, maar de Franstaligen en hun Nederlands, dat is iets anders. De meesten spreken het zelfs totaal niet."

Hazard zit daar zelf ook bij. “Eerlijk, daar heb ik echt spijt van. En ik heb van niet veel dingen spijt. Zeker nu ik aanvoerder ben, zou het eigenlijk moeten”, ziet de aanvaller ook in. “Ik probeer het wel te leren, maar er tijd voor vrijmaken is moeilijk. Waar het aan ligt? Ik zat al heel vroeg in Frankrijk en daar hebben ze het niet zo begrepen op vreemde talen.”

België was afgelopen maandag in het eerste groepsduel met 3-0 te sterk voor Panama, door twee doelpunten van Romelu Lukaku en een van Dries Mertens. Komende zaterdag wacht de ploeg van bondscoach Roberto Martinez een ontmoeting met Tunesië, dat maandag in extremis verloor van Engeland (1-2).