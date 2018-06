Jubilaris Suárez schiet Uruguay naar volgende ronde in matig duel

Uruguay heeft ook de tweede wedstrijd op het WK in Rusland in winst omgezet. De ploeg van bondscoach Oscar Tabarez had weinig te duchten van Saudi-Arabië, dat in het openingsduel van het mondiale eindtoernooi met 5-0 werd afgedroogd door gastland Rusland. Uruguay kwam in de eerste helft op voorsprong via Luis Suárez en na de rust kwam de zege niet meer in gevaar: 1-0.

Uruguay won de eerste groepswedstrijd tegen Egypte nipt met 0-1 door een late treffer van José Maria Giménez. Doordat Rusland dinsdagavond met 3-1 won van het Afrikaanse land kon Uruguay zich bij winst op Saudi-Arabië verzekeren van de volgende ronde op het WK. In de eerste helft was al vrij snel duidelijk dat de formatie van Juan Antonio Pizzi de mindere partij was, waarbij het wachten was op de openingstreffer van de Zuid-Amerikanen.

Halverwege het eerste bedrijf was het Luis Suárez die de score opende. De aanvaller van Barcelona, die zijn honderdste interland speelde en de zesde Uruguayaan werd in 'de club van 100', profiteerde bij een strakke corner. Doelman Mohammed Al-Owais vloog onder de bal door en de vrijstaande Suárez tikte voor een leeg doel binnen: 1-0. Het spelbeeld bleef na de treffer hetzelfde: Saudi-Arabië dat geen vuist kon maken en het sterkere Uruguay dat loerde op een volgende doelpunt.

Ook in de tweede helft was er regelmatig sprake van pover spel van beide ploegen. Saudi-Arabië liet de bal lange tijd aan Uruguay, dat weinig grote mogelijkheden kon creëren. Het duel kroop richting het einde, met veel overtredingen die de snelheid uit de wedstrijd haalden. Na negentig minuten had Saudi-Arabië nog niet gescoord, waardoor Uruguay kon juichen. Door de overwinning gaat Uruguay samen met Rusland, dat eveneens zes punten heeft, naar de volgende ronde van het WK. Beide landen bepalen komende maandag onderling wie groepswinnaar wordt.