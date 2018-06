‘Ik voorzie voor hem geen pad als dat van Arias, hij blijft niet lang bij PSV’

PSV versterkte zich afgelopen vrijdag na lang onderhandelen met Angeliño, die voor naar verluidt ruim vijf miljoen euro wordt opgepikt bij Manchester City. Ondanks dat de Spanjaard nog geen wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever heeft gespeeld blikt Stijn Vreven, de trainer die de 21-jarige linksback vorig seizoen op huurbasis onder zijn hoede had bij NAC Breda, alvast vooruit op een volgende stap in diens loopbaan.

“Met zijn specifieke kwaliteiten is hij als linksback voor PSV direct een absolute meerwaarde”, steekt de huidige trainer van Beerschot-Wilrijk in gesprek met Voetbal International van wal. Vreven verwacht dan ook niet dat Angeliño jaren in het Phillips Stadion actief zal blijven: “Ik voorzie voor hem geen pad zoals Santiago Arias (die sinds 2013 in Eindhoven speelt, red.) dat heeft afgelegd bij PSV. Angeliño staat er direct en hij zal ook niet heel lang bij PSV blijven.”

“Met zijn branie, bravoure en grinta kent hij voor geen enkele tegenstander schrik. Hij is mentaal zo sterk, het maakt hem niet uit of hij in de Eredivisie tegen Excelsior speelt of in de Champions League tegen Atlético Madrid”, gaat Vreven, die ervan overtuigd is dat de verdediger ook mee had gekund bij Manchester City, verder.

Volgens de Belgische oefenmeester komen de kwaliteiten van de verdediger het best tot hun recht in een ploeg die dominant voetbal speelt op de helft van de tegenstander: “Het maakt niet uit of de tegenstander heel compact staat. Angeliño is in staat om in geen ruimte, ruimte te creëren. Dat kunnen niet veel spelers.” De voormalig Spaans jeugdinternational, die vorig seizoen in het shirt van NAC goed was voor drie goals en zeven assists, tekende eind vorige week voor vijf jaar bij PSV.