Laks Brazilië kan verwachtingen ondanks wereldtreffer niet inlossen

Brazilië is zeer teleurstellend begonnen aan het WK in Rusland. De Goddelijke Kanaries kwamen zondagavond in Rostov via een schitterende uithaal van Philippe Coutinho nog wel op voorsprong tegen Zwitserland, maar gaven daarna niet meer thuis. Een rake kopbal van Steven Zuber in de tweede helft zorgde uiteindelijk voor een puntendeling: 1-1

Brazilië arriveerde als de gedoodverfde titelfavoriet in Rusland en het team van bondscoach Tite zette zijn titelkandidatuur aanvankelijk ook kracht bij. Onder aanvoering van sterspeler Neymar werd Zwitserland in het eerste kwart van de wedstrijd met frivool spel overlopen. De score had na elf minuten voetballen reeds opengebroken kunnen worden door Paulinho, maar de middenvelder schoot na goed voorbereidend werk van Neymar van dichtbij rakelings naast.

Negen minuten later was het alsnog raak voor de Brazilianen. Na zwak uitverdedigen van Zuber belandde de bal voor de voeten van Coutinho, die het leder onmiddellijk klaarlegde voor zijn rechter en vervolgens vanaf een meter of twintig op schitterende wijze de verre hoek vond: 1-0. Zwitserland was er tot dan niet aan te pas gekomen, maar kon doordat Brazilië gas terugnam na het doelpunt van Coutinho beter in de wedstrijd komen. Toch kwam het Alpenland in de blessuretijd van de eerste helft nog eens goed weg: een kopbal van Thiago Silva vloog over het doel van doelman Yann Sommer.

Brazilië wist zijn goede spel uit de eerste twintig minuten van de wedstrijd geen vervolg te geven. De Zuid-Amerikanen kwamen na de onderbreking bijzonder ongeconcentreerd uit de kleedkamer en moesten dat al vroeg in het tweede bedrijf bekopen met de gelijkmaker. Zuber ontdeed zich na een hoekschop van Xherdan Shaqiri met een slim duwtje van directe tegenstander Miranda en kon vervolgens van dichtbij raak koppen. De Brazilianen tekenden nog wel protest aan vanwege een vermeende overtreding, maar daar wilde de arbitarge niets van weten.

Het elftal van Tite had na de gelijkmaker moeite om weer in zijn ritme te komen. Coutinho dook twintig minuten voor tijd na een intelligent passje van Neymar gevaarlijk op in het Zwitserse strafschopgebied, maar zijn schot vloog uiteindelijk betrekkelijk ruim naast. Aan de overzijde werd Alisson Becker tot een redding gedwongen door Blerim Dzemaili. Tite bracht een kwartier voor tijd Roberto Firmino nog binnen de lijnen voor Gabriel Jesus, die vlak daarvoor nog tevergeefs een strafschop had geclaimd, maar ook hij kon puntenverlies uiteindelijk niet meer afwenden voor Brazilië. De spits van Liverpool was in de slotminuut nog dicht bij een doelpunt, maar zijn kopbal werd na een vrije trap van Neymar uit het doel geranseld door Sommer, die daarna nog het geluk had dat een schot van Miranda richting miste.