Mexico verrast Duitsland volledig: ‘Deze situatie zijn we niet gewend’

De nationale ploeg van Duitsland had niet slechter aan het WK kunnen beginnen, want die Mannschaft ging zondag in Moskou met 1-0 onderuit tegen Mexico. Hirving Lozano kroonde zich tot de man van de wedstrijd en bij Joachim Löw overheerst de teleurstelling, zo vertelt de bondscoach aan ZDF.

“We zijn teleurgesteld omdat we verloren hebben, dit is een situatie die we niet gewend zijn. We moeten de situatie echter wel onder ogen zien en in de volgende wedstrijd een reactie geven.” De keuzeheer sloot zich aan bij de woorden van Toni Kroos, die zei dat Duitsland veel te makkelijk balverlies leed. Daarnaast vond Löw dat zijn team te weinig aanviel: “We zijn nauwelijks aan de laatste fase van aanvallen toegekomen.”

Duitsland werd bij vlagen weg gecounterd door Mexico en had geluk dat men slechts één tegentreffer hoefde te incasseren. Löw had zijn ploeg van tevoren gewaarschuwd voor de kracht van El Tricolor: “Ze kunnen goed counteren en zijn ongelooflijk snel. Dat is een van hun sterke punten.” Op de instelling van Duitsland had Löw weinig aan te merken.

“De houding van de spelers was honderd procent juist, maar we kwamen gewoon niet echt aan ons spelletje toe. We moeten dit nu overwinnen en ik ben ervan overtuigd dat we dit recht gaan zetten”, aldus de 58-jarige Löw. Duitsland neemt het volgende week zaterdag op tegen Zweden en vier dagen later staat het duel met Zuid-Korea op het programma.