‘Spaanse subtopper omcirkelt na Bas Dost ook naam van Wout Weghorst’

De kans dat er volgend seizoen een Nederlandse spits deel uitmaakt van de selectie van Sevilla lijkt met de dag groter te worden. Nadat los Rojiblancos onlangs al in verband werden gebracht met de komst van de waarschijnlijk bij Sporting Portugal vertrekkende Bas Dost, bericht Estadio Deportivo dit weekend dat ook de naam van Wout Weghorst is gevallen in het Ramón Sánchez Pizjuán.

De lokale sportkrant weet dat Sevilla deze zomer hoe dan ook een stormram aan de gelederen toe wil voegen om een ander soort spel te kunnen spelen dan nu met aanvallers als Wissam Ben Yedder en Luis Muriel mogelijk is. Weghorst was het afgelopen seizoen goed voor achttien doelpunten in de Eredivisie en heeft zich daarmee naar verluidt in de kijker gespeeld bij scouts van de Spaanse club.

De 25-jarige aanvaller, die eerder dit jaar zijn debuut maakte voor het Nederlands elftal, heeft in de voorbije maanden niet onder stoelen of banken geschoven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Vanuit de Bundesliga zouden er twee clubs interesse hebben in de komst van Weghorst, die in een eerder stadium TSG 1899 Hoffenheim als potentiële gegadigde af zag vallen en in Alkmaar nog vastligt tot medio 2020.

Dost en Weghorst zijn overigens niet de enige spitsen die mogen hopen op een transfer naar LaLiga. Estadio Deportivo meldt dat de Andalusiërs de namen van Nikola Kalinic (AC Milan), Maxi Gómez (Celta de Vigo) en Guido Carrillo (Southampton) eveneens op de lijst heeft gezet. Aangezien the Saints in januari nog 22 miljoen euro betaalden voor laatstgenoemde, lijkt hij in ieder geval af te vallen.