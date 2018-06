Pogba is doelpunt tegen Australië kwijt na besluit van FIFA

De FIFA heeft besloten om de winnende 2-1 van Frankrijk tegen Australië niet toe te kennen aan Paul Pogba, maar aan Australisch international Aziz Bechich. In de slotfase leek Pogba te scoren met een boogbal, maar volgens de wereldvoetbalbond was het de verdediger van Bursaspor die de bal achter zijn eigen keeper werkte en dus een eigen doelpunt op zijn naam krijgt.

Les Bleus kwamen zaterdagmiddag op voorsprong vanaf elf meter. Antoine Griezmann werd naar de grond gewerkt en pas na het zien van de beelden besloot de arbiter over te gaan tot een penalty. Griezmann tekende voor de 1-0, waarna Mile Jedinak de gelijkmaker scoorde, eveneens vanuit een strafschop. Lang mocht de ploeg van bondscoach Bert van Marwijk hopen op een gelijkspel, totdat uiteindelijk dus Bechich de winnende maakte voor Frankrijk.

De FIFA heeft zondag laten weten tot dusver zeer tevreden te zijn over het inzetten van de VAR. Zaterdag werd ook bij Denemarken tegen Peru een strafschop toegekend met behulp van technologie. "Het is zeer bevredigend. Het loopt zoals het hoort te lopen. We hopen dat het op deze manier zo doorgaat", aldus een woordvoerder van de FIFA.