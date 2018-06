‘Kind van de club verlaat Arsenal na keiharde boodschap Emery’

Jack Wilshere lijkt deze zomer definitief de deur achter zich dicht te slaan bij Arsenal. De 26-jarige middenvelder loopt eind deze maand uit zijn contract in het Emirates Stadium en heeft besloten die verbintenis niet te verlengen, zo meldt de Daily Mirror zaterdag.

Een gesprek met Unai Emery zou ten grondslag hebben gelegen aan de beslissing van de creatieve middenvelder. De nieuwbakken manager van de Londense club ziet aankomend seizoen naar verluidt geen belangrijke rol weggelegd voor Wilshere en heeft de Engelsman dat persoonlijk medegedeeld in een gesprek. Emery zou de voorkeur op het middenveld geven aan onder anderen Granit Xhaka en Aaron Ramsey.

Wilshere lijkt zodoende voornemens Arsenal transfervrij te gaan verlaten. De jeugdexponent heeft over belangstelling niet te klagen: in de Premier League zien onder andere Wolverhampton Wanderers, West Ham United en Everton wel heil in zijn komst, terwijl er vanuit het buitenland interesse is van AC Milan en Juventus.

Mocht Wilshere Arsenal daadwerkelijk verlaten, dan komt er na zeventien jaar een einde aan het huwelijk tussen beide partijen. De linkspoot belandde op negenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van the Gunners en stoomde vervolgens door tot de hoofdmacht. Hij geldt na zijn debuut in 2008 onder Arsène Wenger nog altijd als de jongste Arsenal-speler ooit in de Premier League (16 jaar en 256 dagen).

Vervolgens beleefde Wilshere in het seizoen 2010/11 zijn definitieve doorbraak in het eerste van de Engelse grootmacht, maar een slepende enkelblessure hield hem vervolgens liefst zeventien maanden buitenspel. Mede daardoor kwam hij in tien jaar tijd niet verder dan 197 officiële wedstrijden voor Arsenal. In het seizoen 2016/17 kwam hij nog op huurbasis uit voor Bournemouth.