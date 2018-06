‘Jammer dat hij zijn niveau van Ajax nog niet haalt bij Denemarken’

Ook voor Denemarken staat het WK op het punt van beginnen. Het team van bondscoach Åge Hareide kruist zaterdagavond de degens met Peru in de eerste groepswedstrijd. Denemarken heeft veel (ex-)Eredivisionisten in de selectie, onder wie Lasse Schöne. Landgenoot en voormalig ploeggenoot Christian Poulsen is onder de indruk van het spel van Schöne in het afgelopen seizoen bij Ajax.

De middenvelder kwam tot dertig competitieduels, waarin hij tien keer scoorde en vier assists gaf. Poulsen bewondert de veerkracht van Schöne. "Hij wordt er elke keer naast gezet, jonge spelers krijgen dan de kans, maar uiteindelijk komt Schöne toch weer in het elftal. Schöne is ook een echte leider. Toen hij met Ajax tegen FC Kopenhagen speelde, was hij de sleutelspeler", vertelt Poulsen in gesprek met Ajax Showtime. "De jonge spelers vertrouwden hem de bal toe. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat hij zijn niveau van Ajax nog niet heeft weten te halen bij het Deense elftal."

De inmiddels 38-jarige Poulsen, die zijn loopbaan in 2015 beëindigde, heeft wel een verklaring voor het verschil in niveau van Schöne bij Ajax en Denemarken. Bij Denemarken is Christian Eriksen de grote ster, stipt hij aan. "Toen Eriksen bij Ajax vertrok, was er voor Schöne ook meer ruimte om zich te excelleren. Denk alleen al aan de vrije trappen. Als Eriksen geen Deen zou zijn geweest, zou Schöne zeker onze sleutelspeler zijn geweest."

Volgens Poulsen is Eriksen al toe aan een transfer naar 'elke club in de wereld'. De stijl van Barcelona zou het best bij hem passen, denkt de voormalig Ajacied. "Eriksen vindt het leuk om te scoren, maar geeft net zo graag een assist. Dat tekent zijn persoonlijkheid", stelt Poulsen. "Bij Tottenham Hotspur heeft hij echt stappen gemaakt. Als je zijn groei vergelijkt met die van Mesut Özil sinds de zomer van 2013 is Eriksen wel meer gegroeid in de tussentijd. Ik denk zelfs dat Eriksen nu beter is dan Özil."