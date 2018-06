Mourinho: ‘Het doet pijn om te zeggen, maar dit was een grote fout’

David de Gea wordt al jaren gezien als een van de beste keepers ter wereld, maar ging vrijdagavond tijdens de groepswedstrijd tussen Portugal en Spanje (3-3) opzichtig in de fout bij het tweede doelpunt van Cristiano Ronaldo. De doelman van Manchester United blunderde bij een zwak schot van Ronaldo. José Mourinho stak de Spanjaard na afloop en hart onder de riem.

Volgens Mourinho weet De Gea als geen ander dat hij het schot van Ronaldo had moeten hebben. “De Gea is mijn jongen. Het doet pijn om te zeggen maar dit was een grote fout”, aldus de Portugese manager van Manchester United tegenover RT. “Het is een fout die hij bij ons bij Manchester United niet maakt, hij is immers uitgeroepen tot speler van het seizoen door zijn fantastische optredens. Dit overkomt de beste spelers.”

De doelman kon zijn blunder na afloop goed relativeren en vreest niet voor zijn basisplaats. “Als we iedere speler gaan vervangen zodra hij een fout maakt... Ik ben er heel rustig onder. Ik ben klaar voor de volgende wedstrijd”, zei hij tegenover Marca. “De ene dag ben je ontzettend goed en de andere dag weer enorm slecht. Het is niet alsof ik iemand heb vermoord. Dit hoort erbij. Ik ben enorm blij met de steun van mijn trainer en ploeggenoten. Iedereen moet ervoor zorgen dat hij gefocust blijft, ook ik.”