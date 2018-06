Piqué hekelt Ronaldo: ‘Cristiano staat nu eenmaal bekend om het duiken’

Cristiano Ronaldo was vrijdagavond de grote man bij de kraker op het WK tussen Portugal en Spanje. De sterspeler van Real Madrid was drie keer trefzeker en redde met zijn doelpunten een punt tegen de ploeg van Fernando Hierro (3-3). De regerend Europees kampioen kwam al na vier minuten spelen op voorsprong, doordat Ronaldo onderuit ging in het strafschopgebied en vervolgens de toegekende strafschop achter David de Gea schoot. Vlak voor tijd ging Ronaldo op de rand van het strafschopgebied neer en Gerard Piqué was na afloop kritisch op de manier waarop de aanvaller naar de grond ging.

Volgens Piqué is het een gewoonte van Ronaldo om gemakkelijk neer te gaan. “Cristiano staat nu eenmaal bekend om het duiken”, aldus de verdediger van Barcelona. “Wij hadden vanavond de betere kansen. Zij schieten drie keer op doel en scoren drie keer. Als je tijdens een openingswedstrijd van het WK al na twee minuten een strafschop tegen krijgt, moet je achteraf gezien met een goed gevoel weggaan.”

Bondscoach Hierro sprak na afloop een stuk lovender over Ronaldo, al zou hij geen speler uit zijn selectie willen inruilen voor de Portugees. “Ieder team waarin een speler als Ronaldo speelt, mag zich extreem gelukkig prijzen”, zei hij na afloop van de wedstrijd op de persconferentie. “Ik heb een goede relatie met Ronaldo, maar ik zou hem absoluut niet inruilen voor een van mijn spelers.”

Manchester City-middenvelder Bernardo Silva gaf tegenover verschillende media aan dat hij blij is om met Ronaldo in de ploeg te spelen. “Hij is al tien jaar lang een fantastische speler. Het is bijzonder om een speler als hem in ons team te hebben”, aldus de Portugees. “Hij wordt beter naarmate hij ouder wordt. Ik hoop dat hij deze vorm kan vasthouden op het WK. Het is heel makkelijk om met hem te spelen. Je geeft hem de bal en hij regelt het verder wel.”