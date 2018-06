De Gea blundert opnieuw opzichtig: ‘Maar we laten hem niet vallen’

Spanje leek vrijdagavond na een indrukwekkende tweede helft af te stevenen op een zege op Portugal, maar Cristiano Ronaldo zorgde in de absolute slotfase toch nog voor een puntendeling (3-3). De superster van Real Madrid completeerde met een fraaie vrije trap zijn hattrick en bepaalde zo de eindstand. Fernando Hierro heeft desondanks mooie woorden over voor zijn elftal.

De oud-verdediger werd woensdag door de Spaanse voetbalbond naar voren geschoven na het plotselinge ontslag van bondscoach Julen Lopetegui en zag zijn ploeg bij vlagen zeer goed voetballen. "We hebben de nodige obstakels overwonnen. Het team heeft gevochten en speelde met geloof en persoonlijkheid. We zijn het geloof nooit verloren. Dat is belangrijk, na alles wat er gebeurd is", wordt hij geciteerd door diverse Spaanse media.

Spanje keek in Sotsji al vroeg tegen een achterstand aan door een benutte strafschop van Cristiano Ronaldo. Diego Costa verzorgde vervolgens de gelijkmaker, maar door een doelpunt van Ronaldo ging Portugal alsnog met een voorsprong rusten. Treffers van opnieuw Diego Costa en Nacho leken Spanje in de tweede helft vervolgens de volle buit te bezorgen, maar daar stak Ronaldo in extremis toch nog een stokje voor.

Bij het tweede doelpunt van Ronaldo ging David de Gea niet vrijuit. Eerder blunderde de doelman van Manchester United ook al in het oefenduel met Zwitserland, maar Hierro weigert hem af te vallen. "Hij is een van ons, we laten hem niet vallen. We hebben al met al een stap in de juiste richting gezet. We hebben een belangrijke horde genomen. Het team heeft gevochten. Het geloof is altijd aanwezig geweest en dat is gezien de omstandigheden voor nu het belangrijkste."