‘Ik ben de beste ter wereld, want Messi en Ronaldo zijn van een andere planeet’

Neymar ziet zichzelf als de beste speler ter wereld, aangezien Lionel Messi en Cristiano Ronaldo volgens hem ‘van een andere planeet’ zijn. De Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain is op voorhand één van de smaakmakers op het WK in Rusland en zegt in gesprek met het YouTube-kanaal Desimpedidos dat hij nog niet van het niveau is van de twee aanvallers van respectievelijk Barcelona en Real Madrid.

Messi en Ronaldo worden al een decennium lang gezien als de twee beste voetballers ter wereld. Neymar wordt door velen beschouwt als de speler die als eerstvolgende na de Argentijn en Portugees in staat is om de Ballon d’Or te winnen. Voorlopig vindt Neymar het niet erg dat hij wordt gezien als the best of the rest. “Cristiano Ronaldo en Messi zijn de twee die op dit moment met kop en schouders boven iedereen uitsteken”, aldus de Braziliaans international.

“In alle bescheidenheid denk ik dat ik de beste speler ter wereld ben, want zij komen van een andere planeet”, vervolgt Neymar, die benadrukt dat het hem niet gaat om individuele prijzen. “Ik hoef de beste speler ter wereld niet te zijn, ik wil het WK winnen. Met het winnen van die prijs zou ik mezelf, mijn familie en mijn land zo ontzettend gelukkig maken.”

Voor Neymar wordt het zijn tweede WK, nadat zijn vorige mondiale eindtoernooi in 2014 in Brazilië abrupt tot een einde kwam na een rugblessure die hij opliep in de kwartfinale tegen Colombia door een harde charge van Juan Camilo Zúniga. De aanvaller zegt klaar voor het WK te zijn en hoopt een dergelijke blessure niet opnieuw op te lopen. “Deze keer zorg ik ervoor dat ik niet in dezelfde situatie terechtkom. Behalve dat ik nu ouder ben, ben ik beter voorbereid dan vier jaar geleden.”