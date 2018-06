Van der Sar looft WK-deelnemer: ‘Niemand maakt betere reddingen’

David de Gea is al jarenlang een zeer gewaardeerde kracht bij Manchester United. De Spaanse doelman imponeert met zijn spectaculaire en belangrijke reddingen, waardoor hij door de fans van de grootmacht al vier keer is uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Ook Edwin van der Sar is onder de indruk, maar ziet ook verbeterpunten.

De voormalig doelman van the Red Devils zegt via de officiële kanalen van United dat De Gea het erg goed doet sinds zijn komst naar Old Trafford in 2011. “Ik had me niet kunnen voorstellen dat hij het zo goed zou doen. Hij was erg jong toen hij kwam van Atlético Madrid, hij was mijn opvolger. Maar hij en ook de trainers hebben veel werk verricht om hem te maken tot de doelman die hij nu is.”

“Eerst Eric Steele en daarna Frans Hoek met Louis Van Gaal. Hij doet het erg goed. De volgende stap voor hem is om meer te eisen van zijn verdedigers en ook om iets meer van zijn lijn te spelen. Maar zijn katachtige reddingen… Niemand maakt betere reddingen dan David de Gea”, aldus de algemeen directeur van Ajax, die stelt dat de Spanjaard zich op 27-jarige leeftijd nog altijd kan ontwikkelen.

“Ja, er zijn gebieden waarin hij zich kan verbeteren, maar later dit jaar wordt hij 28 en ik was 34 jaar toen ik naar United kwam. Dus hij heeft nog veel tijd om te verbeteren. Het niveau dat hij nu al aantikt is immens hoog. Misschien kan hij nog een bepaald facet toevoegen aan zijn spel of zien de keeperstrainers nog punten zodat hij de echte nummer één in de wereld wordt.”