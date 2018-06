Ziyech: ‘Tussen Van Basten en mij is het nooit iets geworden’

Hakim Ziyech heeft geen spijt van zijn beslissing om niet voor het Nederland elftal, maar voor Marokko uit te komen. Hij benadrukt in een interview met het Algemeen Dagblad dat het in zijn geheel zijn ‘eigen keuze’ is geweest. Wel had het niet veel gescheeld of de linkspoot was nu international van Oranje geweest.

“Als ik er wel bij was gebleven en Guus Hiddink had mij speeltijd gegeven tegen Letland, had ik nooit meer voor Marokko kunnen spelen. Maar het is allemaal anders gelopen. En volgens mij niet verkeerd, want ik sta nu op het punt om tegen Iran te spelen op een WK.” Ziyech werd in mei 2015 opgenomen in de voorlopige selectie voor de duels met de Verenigde Staten en Letland, maar moest vanwege een blessure afhaken.

Hierna werd hij door de opvolger van Hiddink, Danny Blind, niet meer geselecteerd. Ziyech voelde zich enigszins miskend en koos, zo bevestigt hij, ‘voor een groot deel gebaseerd op trots’ voor een vervolg bij Marokko. “Ik voelde steeds meer dat Marokko de juiste keuze zou zijn. Toen ik niet voor Oranje had gekozen, zijn ze er wel meer over na gaan denken, heb ik het idee. Ze belden opeens met Marco Asensio van Real Madrid.”

“Marco van Basten zag ik op tv nog weleens kwaad worden als het over deze kwestie ging. Hij noemde ons (Ziyech en Oussama Tannane, red.) zelfs ‘domme jongens’ omdat we voor Marokko kozen.” Ziyech werkte bij sc Heerenveen reeds samen met Van Basten, maar heeft weinig plezier overgehouden aan die tijd: “Nee, tussen Van Basten en mij is het nooit iets geworden.”

“Maar kijk naar goede voetballers als Adam Maher en Anwar El Ghazi. Die kozen wel voor Oranje, worden nu niet meer opgeroepen en kunnen nu niet meer terug”, besluit de 25-jarige linkspoot, die op acht doelpunten in vijftien interlands staat. De nationale ploeg van Marokko, die gecoacht wordt door Hervé Renard, neemt het vrijdagmiddag om 17.00 uur op tegen Iran. Dat is de eerste wedstrijd die wordt afgewerkt in Groep B.