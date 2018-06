Manchester United troeft Arsenal en Chelsea af: ‘Dit is de grootste club’

Dean Henderson blijft bij Manchester United. The Red Devils maken bekend dat de 21-jarige doelman heeft bijgetekend tot de zomer van 2020, met een optie op een extra seizoen.

De highly-rated Henderson, zoals de club hem zelf omschrijft, maakte in 2011 de overstap van Carlisle United naar Manchester United en werd verhuurd aan Stockport County, Grimsby Town en Shrewsbury Town. Dit seizoen werd hij opgenomen in het Team van het Jaar van de League One.

Henderson speelde zich in de kijker bij Fulham, Bristol City, Chelsea, Arsenal en Stoke City, maar blijft dus bij de club van manager José Mourinho. “Ik ben erg verheugd”, reageert het talent. “Het is een geweldige prestatie van mij en mijn familie dat ik nu terugkeer bij de grootste club in de wereld en opnieuw mijn handtekening mag zetten.”

“Dit is wederom een droom die uitkomt. Er was natuurlijk veel interesse na het afgelopen seizoen, maar Manchester United is de grootste club in de wereld en is mijn club sinds dag één. Dus natuurlijk heb ik altijd eerst aan Manchester United gedacht. Ik ben uit het niets gekomen en sta nu hier. Dat is fantastisch, ik ben heel erg blij.”